Стали известны результаты конкурса среди инспекторов по труду в Псковской области

10:18, 11 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области стали известны результаты конкурса «Лучший по профессии в системе федеральной инспекции труда – 2023», которые подвела Федеральная служба по труду и занятости. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Задачей конкурса было отметить успехи работников, которые достигли наиболее высоких показателей в труде в текущем году.

Высоких показателей в 2023 году добились Анастасия Васильева и Ирина Иванова. Первая стала призёром в номинации «Лучший государственный инспектор труда», вторая – призёром в номинации «Лучший специалист по взаимодействию со СМИ».

Государственная инспекция труда в Псковской области поздравляет своих коллег с победой, отметили в ведомстве.