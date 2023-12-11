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Псковские гимнастки стали победителями петербургского фестиваля «Движение звёзд»

Псковские гимнастки, воспитанницы студии художественной гимнастики «СВД», стали победителями общекомандного зачёта на фестивале «Движение звёзд», который прошёл в Пушкине в Санкт-Петербурге 9 декабря. Об этом сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

Псковские гимнастки стали победителями петербургского фестиваля «Движение звёзд». Фото: студия художественной гимнастики «СВД» в соцсети «ВКонтакте»

Псковички смогли завоевать медали во всех возрастных категориях.

Тренером спортсменок является Ольга Александрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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