Псковские гимнастки стали победителями петербургского фестиваля «Движение звёзд»

10:51, 11 декабря 2023, ПАИ

Псковские гимнастки, воспитанницы студии художественной гимнастики «СВД», стали победителями общекомандного зачёта на фестивале «Движение звёзд», который прошёл в Пушкине в Санкт-Петербурге 9 декабря. Об этом сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

Псковички смогли завоевать медали во всех возрастных категориях.

Тренером спортсменок является Ольга Александрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».