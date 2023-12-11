Псковские гимнастки стали победителями петербургского фестиваля «Движение звёзд»
Псковские гимнастки, воспитанницы студии художественной гимнастики «СВД», стали победителями общекомандного зачёта на фестивале «Движение звёзд», который прошёл в Пушкине в Санкт-Петербурге 9 декабря. Об этом сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».
Псковички смогли завоевать медали во всех возрастных категориях.
Тренером спортсменок является Ольга Александрова.
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