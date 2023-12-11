В Пскове ищут очевидцев ДТП на Рижском проспекте

11:39, 11 декабря 2023, ПАИ

В Пскове ищут очевидцев ДТП, произошедшего на Рижском проспекте 16 ноября текущего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, неизвестный сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 49б на Рижском проспекте вблизи торгового комплекса «Магеллан». После ДТП водитель довёз пострадавшую до места её проживания и уехал. Предположительно, водитель был за рулём автомобиля Hyundai тёмного цвета.

Всех, кто стал очевидцами данного дорожно-транспортного происшествия или владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам: 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

А водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагают добровольно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам.