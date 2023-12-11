Телемост «Псков – Санкт-Петербург – Гаоми» пройдёт сегодня

10:53, 11 декабря 2023, ПАИ

Телемост «Псков – Санкт-Петербург – Гаоми» пройдёт в рамках «Мо Янь феста» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Онлайн-трансляция стартует сегодня в 11:00. Посмотреть её смогут все желающие как вживую, так и в записи. Трансляция доступна здесь: www.youtube.com/watch?v=fHJdWsujYj8.

В телемосте примут участие китайский писатель и каллиграф, лауреат Нобелевской премии по литературе (онлайн из Гаоми) Мо Янь, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ (онлайн из Москвы) Михаил Пиотровский, художественный руководитель – директор Псковского академического театра драмы (онлайн из Петербурга) Дмитрий Месхиев, арт-директор Псковского академического театра драмы, автор инсценировки романа Мо Яня «Лягушки» (в театре) Андрей Пронин.