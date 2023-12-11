В Пскове подвели итоги новогоднего турнира по настольному теннису

12:14, 11 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги открытого новогоднего турнира по настольному теннису на призы клуба Nordman, который прошёл в Пскове 9 декабря. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из Псковской, Новгородской, Челябинской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Список участников пополнили мастера спорта Рамиль Мутыгуллин, Илья Вульфсон и Василий Таламанов.

Также в Псков приехала четвёртая ракетка России Никита Артеменко, который занял первое место в мужском одиночном разряде.

В женском одиночном разряде победителем стала петербурженка Любовь Пинтурия. В парном разряде золото взяли Никита Артеменко и Вадим Барышников.

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