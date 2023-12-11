Более 600 тысяч заражённых импортных цветов уничтожили в Псковской области

19:40, 11 декабря 2023, ПАИ

607 364 заражённых импортных цветка уничтожили в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Например, недавно такие заражённые цветы в количестве 390 штук ехали из Литвы в Псковскую область. Груз поместили на склад временного хранения, а после проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в гвоздиках и альстромериях опасных насекомых (западный цветочный трипс). Лабораторная экспертиза подтвердила факт заражения этих цветов, выращенных в Нидерландах и Колумбии.

Ввоз цветочной продукции запретили в соответствии с законодательством РФ. Теперь растения подлежат уничтожению.