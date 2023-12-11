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Спорт

В Великих Луках подвели итоги турнира по таврелям

Подведены итоги турнира по таврелям, посвящённого памяти А. В. Венделя, который прошёл в Великих Луках 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Подведены итоги турнира по таврелям в Великих Луках. Фото: Федерация таврелей Псковской области

19 спортсменов из Пскова и Великих Лук приняли участие в соревнованиях. Они сыграли семь туров с контролем времени в восемь минут и три секунды добавления на каждый ход.

Победитель определился в ходе тай-брейка, по итогам которого с 6,5 очка первое место занял великолучанин Кирилл Титов. С таким же показателем серебряным призёром стал таврелист из Великих Лук Илья Малашкин.

В женском зачёте весь пьедестал достался юниоркам из Великих Лук. Первой стала Ася Яковлева, второй – Кристина Якорева, а третьей – Екатерина Арламова.

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