Девять медалей завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате СЗФО по самбо
Девять медалей завоевали спортсмены из Псковской области на чемпионате Северо-Западного федерального округа по самбо, который прошёл в Петрозаводске с 7 по 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов.
Сразу четыре спортсмена из Псковской области смогли увезти с собой золотые награды: Александра Макарова, Валентина Тоечкина, Джамбулат Тарамов и Стефания Двужильная.
Серебро соревнований досталось Марине Павлушиной.
Бронзовые награды завоевали Марина Малимонова, Дарья Стояновская, Милания Двужильная и Мурад Шехилов.
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