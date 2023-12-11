Девять медалей завоевали спортсмены Псковской области на чемпионате СЗФО по самбо

12:50, 11 декабря 2023, ПАИ

Девять медалей завоевали спортсмены из Псковской области на чемпионате Северо-Западного федерального округа по самбо, который прошёл в Петрозаводске с 7 по 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов.

Сразу четыре спортсмена из Псковской области смогли увезти с собой золотые награды: Александра Макарова, Валентина Тоечкина, Джамбулат Тарамов и Стефания Двужильная.

Серебро соревнований досталось Марине Павлушиной.

Бронзовые награды завоевали Марина Малимонова, Дарья Стояновская, Милания Двужильная и Мурад Шехилов.

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