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Политика

Патриотический настрой россиян отразится на явке на выборы президента – Алеся Михачева

Патриотический настрой избирателей отразится на высокой явке на президентские выборы в марте 2024 года, считает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Алеся Михачева.

Алеся Михачева считает, что патриотический настрой россиян повысит явку на президентских выборах. Фото: ПАИ

«Я вижу, что с каждым днём люди все больше испытывают сильные патриотические чувства, они склонны быть более активными и ответственными гражданами. Сейчас время показывает, что мы должны быть вместе, смотреть в одном направлении и быть ответственными включая участие в выборном процессе. Считаю, что именно патриотический настрой населения сыграет огромную роль в формировании общественного мнения и отразится большой явкой на предстоящие президентские выборы. Думаю, что с учётом того, что для избирателей созданы все условия, включая трехдневное и дистанционное электронное голосование, явка на выборы президента РФ может составить около 70%», – сказала Алеся Михачева в интервью корреспонденту ПАИ.

«Сейчас патриотический настрой может стать важным фактором, способствующим увеличению явки на выборы. Уверена, что наши граждане проявят свою любовь и преданность Родине, приняв активное участие в этом важном процессе», – отметила она.

Совет Федерации назначал датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16, 17 марта. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией России. О своем решении участвовать в выборах президента заявил Владимир Путин.

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