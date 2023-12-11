Патриотический настрой россиян отразится на явке на выборы президента – Алеся Михачева

12:58, 11 декабря 2023, ПАИ

Патриотический настрой избирателей отразится на высокой явке на президентские выборы в марте 2024 года, считает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Алеся Михачева.

«Я вижу, что с каждым днём люди все больше испытывают сильные патриотические чувства, они склонны быть более активными и ответственными гражданами. Сейчас время показывает, что мы должны быть вместе, смотреть в одном направлении и быть ответственными включая участие в выборном процессе. Считаю, что именно патриотический настрой населения сыграет огромную роль в формировании общественного мнения и отразится большой явкой на предстоящие президентские выборы. Думаю, что с учётом того, что для избирателей созданы все условия, включая трехдневное и дистанционное электронное голосование, явка на выборы президента РФ может составить около 70%», – сказала Алеся Михачева в интервью корреспонденту ПАИ.

«Сейчас патриотический настрой может стать важным фактором, способствующим увеличению явки на выборы. Уверена, что наши граждане проявят свою любовь и преданность Родине, приняв активное участие в этом важном процессе», – отметила она.

Совет Федерации назначал датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16, 17 марта. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией России. О своем решении участвовать в выборах президента заявил Владимир Путин.