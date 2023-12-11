Участок улицы Максима Горького временно перекрыли в Пскове

13:37, 11 декабря 2023, ПАИ

Участок улицы Максима Горького временно перекрыли для движения в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.

С 11 по 15 декабря с 9:00 до 22:00 в связи с проведением дорожных работ движение транспорта будет ограничено по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома № 25 при движении от улицы Пароменской в сторону улицы Коммунальной.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.