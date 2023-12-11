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Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка СЗФО по ушу

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка Северо-Западного федерального округа по ушу, который прошёл в Ленинградской области 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка СЗФО по ушу. Фото: Псковская федерация ушу

Команду Псковской области представляли восемь спортсменов. Им удалось заработать три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. Призёрами и победителями стали Анна Сергеева, Мирослав Гаврилов, Тимур Сажин, Арина Порошенкова, Елизавета Хренова и Мария Федотова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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