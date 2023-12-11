Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка СЗФО по ушу

15:36, 11 декабря 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка Северо-Западного федерального округа по ушу, который прошёл в Ленинградской области 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

Команду Псковской области представляли восемь спортсменов. Им удалось заработать три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. Призёрами и победителями стали Анна Сергеева, Мирослав Гаврилов, Тимур Сажин, Арина Порошенкова, Елизавета Хренова и Мария Федотова.

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