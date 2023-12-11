Псковская область стала бронзовым призёром зональных соревнований по джиу-джитсу

16:00, 11 декабря 2023, ПАИ

Сборная Псковской области стала бронзовым призёром в общекомандном зачёте чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Архангельске с 8 по 10 декабря, сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены из Пскова, Острова и Печор сумели завоевать 16 наград первенства. На чемпионате золотую награду забрал Артём Зубарев.

Великолучане выиграли 11 наград: пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых.

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