Псковская область стала бронзовым призёром зональных соревнований по джиу-джитсу
Сборная Псковской области стала бронзовым призёром в общекомандном зачёте чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Архангельске с 8 по 10 декабря, сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены из Пскова, Острова и Печор сумели завоевать 16 наград первенства. На чемпионате золотую награду забрал Артём Зубарев.
Великолучане выиграли 11 наград: пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых.
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