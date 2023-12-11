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Экономика

Эксперты предсказывают пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ

Эксперты считают, что ключевая ставка Центробанка повысится в пятый раз, сообщает РБК.

Аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний уверены, что совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку. Наиболее вероятным сценарием называют рост ставки до 16 % годовых. 

Эксперты отмечают, что возможное повышение ставки вызвано ускоренной инфляцией и медленным снижением темпов кредитования.

Напомним, Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев ставка выросла вдвое – с 7,5 до 15 %. При этом ЦБ сообщает, что предполагается продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике для возвращения инфляции к 4 % в 2024 году.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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