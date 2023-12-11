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Политика

Социальный информационно-аналитический центр планируют открыть в Псковской области

Депутатскому корпусу Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть вопрос об открытии в регионе социального информационно-аналитического центра. Получение согласия законодательного органа на создание государственного бюджетного учреждения предусмотрено правовой процедурой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Социальный информационно-аналитический центр планируют открыть в Псковской области. На фото: Игорь Дитрих. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предполагается, что социальный информационно-аналитический центр будет выполнять функции регионального координатора – его наличие в каждом субъекте России предусмотрено принятой на федеральном уровне типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

По мнению председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха, для Псковской области, где треть населения составляют люди пенсионного возраста, реализация данного проекта достаточно актуальна. «С сентября текущего года модель системы долговременного ухода для граждан пожилого возраста начала внедряться на территории Псковского, Локнянского районов и города Великие Луки. Планируется, что до конца года на обслуживание будут приняты 250 граждан, за которыми будут ухаживать 170 помощников по уходу», – рассказал вице-спикер.

В настоящее время в Псковской области насчитывается 61 учреждение социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги. В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, медицинские организации различных организационно-правовых форм.

В задачи нового учреждения будет входить координация и синхронизация действий всех участников проекта, систематизация данных и информирование граждан о возможностях долговременного ухода, а также проведение мониторинга, анализ и обобщение информации, организация обучающих семинаров.

Дополнительных бюджетных расходов создание и содержание социального информационно-аналитического центра не повлечёт – необходимое финансирование в размере 6,3 млн рублей будет выделено за счёт внутреннего перемещения средств в системе государственных учреждений социального обслуживания.

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