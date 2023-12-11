Три гражданина Камеруна проведут Новый год в псковском СИЗО
Три гражданина Камеруна проведут Новый год в псковском СИЗО. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
6 декабря иностранцы попытались незаконно пересечь границу России и Белоруссии. Действительных документов на право выезда из Российской Федерации у них не было (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Невельский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток, то есть по 5 января 2024 года включительно.
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