Оттепель ожидается в Псковской области сегодня

09:26, 12 декабря 2023, ПАИ

До +1 градуса ожидается сегодня в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура днем от -2 до +1, ночью – от 0 до -3.

В Пскове температура днём будет от 0 до -1, ночью – 0...-2. В Великих Луках днём столбики термометров могут подняться до положительных отметок: 0...+1, ночью похолодает до -2.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений.