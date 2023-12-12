Оттепель ожидается в Псковской области сегодня
До +1 градуса ожидается сегодня в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.
Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура днем от -2 до +1, ночью – от 0 до -3.
В Пскове температура днём будет от 0 до -1, ночью – 0...-2. В Великих Луках днём столбики термометров могут подняться до положительных отметок: 0...+1, ночью похолодает до -2.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений.
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