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Спортсмен из Псковской области стал бронзовым призёром первенства России по кудо

Спортсмен из Псковской области Давид Власов стал бронзовым призёром первенства России по кудо, которое прошло во дворце спорта «Динамо» в Москве с 9 по 11 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.

Спортсмен из Псковской области стал бронзовым призёром первенства России по кудо. Фото здесь и далее предоставил Илья Кучеров

В соревнованиях приняли участие около 500 человек. «Состязались первые и вторые номера своих федеральных округов», – отметил Илья Кучеров.

«Псковскую область представляли 20 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Все смогли пройти от стадии 1/32 до 1/4, но, к сожалению, дальше смог пройти только один спортсмен Давид Власов, который занял третье место», – рассказал собеседник ПАИ.

Давид Власов стал бронзовым призёром первенства России

Соревнования судил псковский рефери, подчеркнул Илья Кучеров. «Помимо спортсменов на первенстве России от Псковской области в качестве рефери судейской бригады татами № 1 участвовал Евгений Непримеров. Это говорит о том, что Всероссийская федерация кудо России доверяет судейской бригаде Псковской области, ведь на судейство первенства и чемпионата России берут только лучших судей из регионов, у которых высокая квалификация, непредвзятое отношение и хладнокровный чёткий ум», – сказал он.

От Псковской области в качестве рефери судейской бригады татами № 1 участвовал Евгений Непримеров

Отметим также, что Илья Кучеров принимал участие в церемонии награждения.

Илья Кучеров принимал участие в церемонии награждения

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