Безработный острович украл телефон у продавца магазина в Пскове

11:21, 12 декабря 2023, ПАИ

Житель Острова украл телефон у продавца магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, около 13:00 11 декабря из магазина на улице Советской в Пскове неизвестный мужчина украл у продавца со стойки дорогостоящий смартфон.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову в короткие сроки задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 39-летний житель Острова. Похищенный телефон полицейские обнаружили и изъяли.

В отношении островича возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также в рамках расследования устанавливается причастность мужчины к совершению и других подобных преступлений.