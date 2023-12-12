Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
Глава Пскова Борис Елкин станет собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.
Разговор пойдёт о некоторых итогах года, зимнем городе и наступающих праздниках.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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