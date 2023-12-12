Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»

13:16, 12 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

Разговор пойдёт о некоторых итогах года, зимнем городе и наступающих праздниках.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».