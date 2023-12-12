Тротуары в Пскове обработают после оттепели – Борис Елкин

14:31, 12 декабря 2023, ПАИ

Когда в Пскове посыплют тротуары, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

«Тротуары в этом году пока не посыпали. Не было в этом необходимости. Был постоянный минус, не было переходов через ноль. Где-то даже получалось вычистить тротуары до асфальта, до твёрдого покрытия за счёт того, что не было перепадов», – пояснил он.

При этом ввиду прогнозируемых перепадов температуры после оттепели тротуары будут посыпаны в тех местах, где их не удалось вычистить до асфальта, отметил глава Пскова. На время оттепели у коммунальщиков появилась возможность вычистить тротуары до твердого покрытия, уточнил он.

«Службы готовы к оттепели, просто немного другой вид работ им предстоит. Сегодня ночью опять был сильный снегопад и с утра на дорогах было достаточно пробок. Но, в принципе, основные магистрали были вычищены», – сказал Борис Елкин.