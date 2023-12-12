Борис Елкин: Объём дорожных работ в частном секторе Пскова будет увеличиваться

16:05, 12 декабря 2023, ПАИ

Объем дорожных работ в частном секторе Пскова будет расти, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В частности, уже завершён проект и определён подрядчик для устройства ливневой канализации в микрорайоне Шабаны, отметил он. «На дальнем Запсковье почти всё уже отремонтировано. Где есть частный сектор, проектируется строительство новых улиц и реконструкция существующих, в том числе с выходом на Северный обход», – рассказал глава Пскова.

Также в ближайшее время будет выставлен на торги контракт на ремонт подъезда к аэропорту.

«В очереди стоит много улиц, в том числе улица Техническая. 300 с лишним миллионов рублей нужно на реконструкцию этой улицы. Такие объекты будет тяжело реализовывать, может, ступенчато будем это делать, начнём с основных магистралей, потом уже будем разветвления делать», – пояснил Борис Елкин.