Как стать кванторианцем, обсуждают в медиацентре ПАИ

16:08, 13 декабря 2023, ПАИ

Подробности нового набора на программы дополнительного образования в псковском «Кванториуме» обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

Появятся ли в «Кванториуме» новые программы, как и кто может записаться на уже работающие, чем кванторианец отличается от обычного ребёнка?

На эти и другие вопросы ответит директор детского технопарка «Кванториум» в Пскове Надежда Григорьева.