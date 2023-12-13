Как стать кванторианцем, обсуждают в медиацентре ПАИ
Подробности нового набора на программы дополнительного образования в псковском «Кванториуме» обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.
Появятся ли в «Кванториуме» новые программы, как и кто может записаться на уже работающие, чем кванторианец отличается от обычного ребёнка?
На эти и другие вопросы ответит директор детского технопарка «Кванториум» в Пскове Надежда Григорьева.
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