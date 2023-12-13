Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»

13:44, 13 декабря 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 13 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Надежды Назаренко и Елены Лешкиной станет начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

С какими результатами заканчивается год с точки зрения сотрудников ГИБДД? Штрафуют ли сейчас псковичей за летнюю резину? Соблюдаются ли кикшеринговыми компаниями введённые в Пскове ограничения и как спикер относится к поправкам в законодательство, призванным взять под контроль СИМы? Как обстоят дела с парковками для инвалидов в Пскове и каков механизм организации такой парковки в обычном дворе? Снизилось ли число аварий на турбоперекрёстках и какие результаты принесло изменение схемы движения на пересечении улиц Алмазной и Чудской?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.