Число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50%

14:47, 13 декабря 2023, ПАИ

Количество погибших в ДТП в Пскове сократилось на 57 %. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Пскове за прошедшие 11 месяцев наблюдается стабильная ситуация по количеству ДТП, отметил Владимир Папорт.

«В частности, у нас на одно ДТП больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И кроме того, у нас меньшее количество погибших в ДТП на 57 % и раненых на 1 %», – сказал Владимир Папорт.

Единственная статистика, которая настораживает сотрудников ГИБДД, – это количество ДТП с участием детей в Пскове, подчеркнул гость студии.

«Подразделения Госавтоинспекции города Пскова работают в связке и с администрацией, и с другими учреждениями, ведомствами, работа которых направлена на обеспечение безопасности», – заключил он.