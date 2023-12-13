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Самые аварийные дни недели в Пскове назвал Владимир Папорт

Самое аварийное время и дни недели на дорогах Пскова назвал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самые аварийные дни недели в Пскове назвал Владимир Папорт. Фото: ПАИ

По его словам, большее количество ДТП по статистике происходит с 15:00 до 18:00. А самые аварийные дни – это среда и суббота, добавил Владимир Папорт.

«В плотном транспортном потоке в часы пиковых нагрузок тяжесть последствий ДТП незначительная, так как транспортные средства двигаются с незначительной скоростью. Однако в любом случае большинство ДТП происходит уже в конце рабочего дня, когда утомлённые жители возвращаются домой. Хочется, чтобы водители были более внимательными, а пешеходы убеждались в безопасности перехода дорог», – подчеркнул начальник городской ГИБДД.

При этом 41 % всех ДТП в Пскове происходит на Завеличье, а 27 % – на Запсковье, заключил Владимир Папорт.

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