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Общество

Обращений в соцсетях с каждым днём всё больше – глава Локнянского округа

О работе с обращениями жителей через социальные сети рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

Обращений в соцсетях с каждым днём всё больше – глава Локнянского муниципального округа. Фото: ПАИ

«Я вижу, что с каждым днём всё больше обращений. Отвечаю сам лично. Я многих ещё пока не знаю, как говорится, кто, откуда, что, где, когда и подхожу к каждому вопросу прагматично. То есть человек обратился, надо решить вопрос. Наверное, со временем ещё больше будет обращений, выстроим систему переброски. Пока стараюсь сам решать, пока меня хватает на то, чтобы ежедневно это всё разбирать», – поделился гость программы.

При этом отправителей негативных сообщений глава муниципалитета никогда не блокирует. «Каждый имеет право на то, чтобы высказаться», – подчеркнул он.

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