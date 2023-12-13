Сквер для прогулок появится в Локне

17:03, 13 декабря 2023, ПАИ

Сквер благоустроят около братского захоронения в Локне по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

«Сквер возле братского захоронения между улицей Советской и Красноармейской будем ремонтировать, даже строить, можно так сказать. Там когда-то были дорожки, памятники. Сейчас сделаем небольшую зону для прогулок, для отдыха. Бюджетные лимиты до нас доведены – почти два миллиона рублей. Эскиз, проект мы выкладывали, жители его видели, там голосование устраивали, как лучше, какие арт-объекты поставить», – рассказал он.

Планируется, что весной подрядчик уже приступит к благоустройству территории, уточнил Иван Белугин.

«Я думаю, что ещё одно привлекательное место появится в посёлке», – подчеркнул он.