Названы самые необычные новогодние туры по России

17:09, 13 декабря 2023, ПАИ

Самые необычные новогодние туристические маршруты по России назвали специалисты, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Одним из неочевидных новогодних направлений эксперты назвали Дальний Восток. На Камчатке туристы покатаются на собачьих упряжках, доедут на снегоходах и джипах до Авачинского вулкана, посетят геотермальные источники в Долине гейзеров.

Пользуются спросом термальные источники в Тюменской области и на Алтае. Повышает позиции и горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Мурманск также назвали необычным новогодним маршрутом. Туристы приготовят блюда арктической кухни, покатаются на лыжах в Хибинах и смогут увидеть северное сияние.

Среди прочего, эксперты выделили пешеходный тур по уссурийской тайге во Владивостоке, посещение острова Ольхон на Байкале, а также путешествия в Северную Осетию и Дагестан.

Бронировать поездки по необычным направлениям в этом году россияне начали в октябре, отметили туроператоры.