Назван стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП

16:41, 13 декабря 2023, ПАИ

Водители с каким стажем чаще всего попадают в ДТП, рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, в большей мере это случается с водителями, у которых стаж от 10 до 15 лет.

«Они уже имеют определённый опыт. Уже отъездили, многое знают и считают, что всё умеют. У таких водителей появляется некая самоуверенность в том, что они справятся с любой возникшей ситуацией, а сами потом попадают в ДТП», – сказал Владимир Папорт.

Сам начальник городской ГИБДД поделился, что его стаж насчитывает 31 год.