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Общество

Иван Белугин: Локнянский штаб «Мы вместе» будет выдвинут на «Народное признание – 2023»

Штаб по поддержке бойцов в зоне СВО «Мы вместе» будет выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

Локнянский штаб «Мы вместе» будет выдвинут на «Народное признание – 2023». Фото: районная газета «Восход»

«Я для себя уже определил, что наш штаб по поддержке бойцов в зоне СВО «Мы вместе» будет выдвинут на премию. Я возьму на контроль, будут номинированы», – заявил глава муниципалитета.

За год существования в штабе было создано больше четырёх тысяч квадратных метров маскировочных сетей, уточнил гость программы. «Они очень много делают», – подчеркнул Иван Белугин.

Напомним, премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» пройдёт в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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