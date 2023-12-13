Иван Белугин: Локнянский штаб «Мы вместе» будет выдвинут на «Народное признание – 2023»

18:18, 13 декабря 2023, ПАИ

Штаб по поддержке бойцов в зоне СВО «Мы вместе» будет выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом заявил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

«Я для себя уже определил, что наш штаб по поддержке бойцов в зоне СВО «Мы вместе» будет выдвинут на премию. Я возьму на контроль, будут номинированы», – заявил глава муниципалитета.

За год существования в штабе было создано больше четырёх тысяч квадратных метров маскировочных сетей, уточнил гость программы. «Они очень много делают», – подчеркнул Иван Белугин.

Напомним, премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» пройдёт в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.