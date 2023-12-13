Новогодние праздники в Локне пройдут в новом формате

16:35, 13 декабря 2023, ПАИ

О подготовке к празднованию Нового года рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

«Ёлка уже стоит. Привезли на площадь, чуть-чуть поправили – как всегда издержки транспортировки – она у нас живая. Готовимся к украшению. И начинаем формировать снежную горку для катания в Локне», – рассказал он.

В этом году новогодние праздники пройдут для жителей Локнянского района в новом формате, который отличается от прошлых лет, отметил Иван Белугин.

«Я считаю, что сейчас такое время, что излишне увеселительных мероприятий не должно быть, но и праздник у людей тоже должен быть. Вот мы с нашими специалистами из культуры придумали один формат, он всем понравился. Я надеюсь, что жители тоже оценят и поучаствуют в том, что будет», – поделился глава муниципалитета.

Также для жителей района в деревне Гоголевка Полистовский заповедник проведёт новогодние Святки.