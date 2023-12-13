Псковский планетарий принимает в дар советские ёлочные игрушки в обмен на пригласительные билеты

18:14, 13 декабря 2023, ПАИ

Псковский планетарий принимает в дар советские ёлочные игрушки, связанные с космосом. Акция продлится до 12 января. Для каких целей потребовались игрушки, рассказал руководитель Псковского планетария Владимир Колпаков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы как раз купили новую ёлку в планетарий и очень хотим нарядить её красиво и необычно. Но у нас своих космических игрушек не очень много, поэтому мы бросили клич. Вдруг у кого-то дома есть то, что не используются, и им не жалко поделиться. Мы готовы их обменять на пригласительные на наши сеансы. Потом эти игрушки мы повесим на ёлку в планетарии», – сказал Владимир Колпаков.

Принимаются и новые, и старые ёлочные украшения в виде звёзд, космонавтов или ракет.

«Здорово, если будут старенькие игрушки, потому что это будет интереснее, с нашей точки зрения. Нам в следующем году 50 лет. Хочется показать, что планетарий соединяет традиции и современность», – сказал Владимир Колпаков.

Отметим, что принести игрушки можно в понедельник с 9:30 до 16:00, со вторника по пятницу – с 9:30 до 17:00, в субботу – с 10:30 до 15:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 33-12-93.