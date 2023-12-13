Псковские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после снегопада

19:40, 13 декабря 2023, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в особом режиме в Псковской области в связи с погодными условиями. Сегодня в регион прибыли дополнительные бригады из Вологодской, Новгородской областей и Республики Карелия, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Электроснабжение восстанавливают 109 бригад и 114 единиц техники. Работы идут круглосуточно.

Энергетики уже восстановили электроснабжение большей части потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В настоящее время без электричества остаётся около двух тысяч человек, в основном это жители небольших хуторов. Такие населённые пункты, как правило, подключены к многокилометровым ЛЭП, поэтому энергетикам нужно время для обхода каждой линии.

Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии, заверили в компании.

Псковичей просят соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.