Псковские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после снегопада
Филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в особом режиме в Псковской области в связи с погодными условиями. Сегодня в регион прибыли дополнительные бригады из Вологодской, Новгородской областей и Республики Карелия, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.
Электроснабжение восстанавливают 109 бригад и 114 единиц техники. Работы идут круглосуточно.
Энергетики уже восстановили электроснабжение большей части потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.
В настоящее время без электричества остаётся около двух тысяч человек, в основном это жители небольших хуторов. Такие населённые пункты, как правило, подключены к многокилометровым ЛЭП, поэтому энергетикам нужно время для обхода каждой линии.
Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии, заверили в компании.
Псковичей просят соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
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