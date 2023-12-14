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Общество

Форум ТОС проходит в Пскове

Форум территориальных общественных самоуправлений проходит в Пскове сегодня, 14 декабря. Главная тема мероприятия: «Сплочённость общества – гарантия развития региона», передает корреспондент ПАИ.

Форум ТОС проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Подобные мероприятия в Псковской области уже стали традиционными, сказал вице-губернатор Псковской области Александр Серавин, открывая форум. Для жителей региона этот формат востребован, отметил он.

«Он помогает скоординировать нашу работу в сфере ТОС, выработать более эффективный механизм нашего взаимодействия, определить проблемные и перспективные точки. ТОС – это самый понятный и доступный инструмент, который объединяет усилия всех активных жителей для решения проблем местного уровня», – подчеркнул он.

Именно территориальное общественное самоуправление обеспечивает самую высокую скорость реализации малых проектов каждого двора, улицы и деревни, сказал Александр Серавин.

Благодаря победителям конкурса ТОС в регионе появилось 52 новых детских и спортивных площадки, благоустроены 34 общественные территории, модернизированы 16 объектов водоснабжения и водоотведения, отремонтировано 13 домов культуры, приведены в порядок 7 воинских захоронений, 9 территорий провели освещение.

На сегодняшний день 22 % жителей области вовлечены в деятельность ТОС и участвуют в реализации проектов.

«Мы видим, что взаимодействие налажено, и работа действительно идёт эффективно. Мы все преследуем одну цель – развитие нашей любимой Псковской области», – подчеркнул вице-губернатор.

В форуме также примут участие исполнительный директор Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Захарий Юдин (в режиме видео-конференц-связи), представители из Калужской, Тульской, Вологодской областей, а также члены ТОС Псковской области.

Участники мероприятия обсудят роль ТОС в развитии гражданского общества и его институтов на территориях муниципальных образований, информационную поддержку деятельности органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления, а также узнают о реализации конкурса проектов в 2024 году, разработанных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области.

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