Молодёжный кадровый центр начал работать в Псковской области

13:25, 14 декабря 2023, ПАИ

Молодёжный кадровый центр начал работу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Об этом стало известно на региональном форуме «Найди себя в Псковской области» сегодня, 14 декабря.

Отмечается, что новая площадка направлена на координацию карьерного пути молодёжи.

Кроме того, Молодёжный кадровый центр направлен на адаптацию услуг центра занятости для молодёжи и проведение мероприятий для помощи в трудоустройстве.

За оказанием поддержки в центр можно обратиться по электронной почте: mkc60@trud.pskov.ru или через сообщения в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/mkc60?ysclid=lq4wkvdoq114643991.