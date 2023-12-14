Более двух тысяч электронных проездных оформили жители Псковской области к санаториям

13:23, 14 декабря 2023, ПАИ

Более 2 000 бесплатных электронных проездных оформили жители Псковской области, имеющие право на федеральные льготы, к местам лечения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ) и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Причем проездной можно оформить на любой вид транспорта – железнодорожный, автомобильный и другие. Обычно жителям Псковской области предоставляются проездные документы на железнодорожный транспорт, отметили в Социальном фонде.

Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Люди могут получить талон и показать его в кассе.

Кроме того, есть возможность воспользоваться электронными сервисами. После того как человек посетил клиентскую службу Социального фонда, данные о льготнике автоматически поступают в транспортную компанию и человек уже имеет возможность оформить бесплатный проездной через интернет.

Чтобы оформить бесплатный проездной, нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Однако если билеты приобретены самостоятельно, то потраченные средства не компенсируют, заключили в Социальном фонде.