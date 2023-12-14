Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч электронных проездных оформили жители Псковской области к санаториям

Более 2 000 бесплатных электронных проездных оформили жители Псковской области, имеющие право на федеральные льготы, к местам лечения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ) и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Причем проездной можно оформить на любой вид транспорта – железнодорожный, автомобильный и другие. Обычно жителям Псковской области предоставляются проездные документы на железнодорожный транспорт, отметили в Социальном фонде.

Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Люди могут получить талон и показать его в кассе.

Кроме того, есть возможность воспользоваться электронными сервисами. После того как человек посетил клиентскую службу Социального фонда, данные о льготнике автоматически поступают в транспортную компанию и человек уже имеет возможность оформить бесплатный проездной через интернет.

 Чтобы оформить бесплатный проездной, нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Однако если билеты приобретены самостоятельно, то потраченные средства не компенсируют, заключили в Социальном фонде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Псковичей приглашают на новогоднюю ярмарку в Доме Беклешова
14 декабря 2023

Владимир Путин пообещал снижение цен на яйца в России
14 декабря 2023

Президент России поблагодарил неравнодушных и добровольцев за помощь фронту
14 декабря 2023

Сотрудники ООН посетили два ПВР в Псковской области
14 декабря 2023

Владимир Путин: Экспозиции регионов на выставке «Россия» самые яркие и интересные
14 декабря 2023

Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе «Земский доктор»
14 декабря 2023

О стендапе поговорят на «Серебряном дожде»
14 декабря 2023

Новогоднюю ёлку установили в Пушкинских Горах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...