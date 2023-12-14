О стендапе поговорят на «Серебряном дожде»

13:51, 14 декабря 2023, ПАИ

Стендап-комик Алексей Шамутило станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 декабря.

Как комики «обкатывают» шутки? К чему приводит популярность и как с ней справляться? Насколько образ комика отличается от настоящего «я»? Как пробиться на большую сцену? Устают ли комики от шуток?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».