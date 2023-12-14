Псковичей приглашают на новогоднюю ярмарку в Доме Беклешова

15:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ярмарка «Арт-ель» пройдёт в Доме Беклешова в Пскове 23 и 24 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы ярмарки.

Посетители смогут приобрести новогодние подарки ручной работы от псковских мастеров, авторскую керамику, изделия художественной ковки, куклы и игрушки, свечи из вощины, изделия из ротанга и эпоксидной смолы, украшения ручной работы, кожаные и деревянные изделия, крафтовые продукты и угощения.

Помимо мастеров, зрителей ждут фольклорные ансамбли «Скоморошина», «Звонница» с фольклорно-игровой программой «Истории Деда Мороза»,

«Славный городок», «Коляда». Ансамбль «Жарница» покажет спектакль «Мороз Иванович», а ансамбль русской песни «Очелье» выступит с программой про святочные традиции.

Для всех желающих пройдёт конкурс новогодней выпечки. Среди гостей ярмарки будет проведен розыгрыш подарков от псковских мастеров. Ярмарка будет работать с 12 до 18 часов 23 и 24 декабря.