Сотрудники ООН посетили два ПВР в Псковской области

14:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ продолжают свою работу в Псковской области по вопросам беженцев и переселенцев. Совместно с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым они посетили пункты временного размещения беженцев в Пскове и Невельском районе. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

В Пскове участники делегации ознакомились с условиями размещения, питания, организации трудоустройства и другими вопросами, связанными с адаптацией граждан, прибывших с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О мерах поддержки, которые оказываются таким гражданами со стороны регионального и федерального правительств, рассказали председатель комитета социальной защиты Ольга Евстигнеева и советник губернатора области Елена Полонская.

В псковском ПВР для проживающих в нём граждан организовали личный приём. В ходе него ответили на вопросы беженцев. Ряд обращений был взят на контроль.

Кроме того, в ПВР на территории санатория «Голубые озера» в Невельском районе сотрудники мониторинговой миссии совместно с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым и заместителем председателя регионального комитета социальной защиты Татьяной Николаевой провели встречу с вынужденными переселенцами

Они ответили на многочисленные вопросы, а по завершении встречи был организован личный приём, где граждане обращались со своими индивидуальными заявлениями. Каждый проживающий в ПВР также смог получить правовую консультацию.

После личного приёма граждан участники комиссии познакомились с условиями проживания, трудоустройства, выплаты пособий и пенсий, получения детьми образования, а также организацией иных социально-бытовых условия для беженцев в данном ПВР.