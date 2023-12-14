Великолучане стали жертвами мошенников при перезаключении договора на мобильную связь

14:49, 14 декабря 2023, ПАИ

Великолучане хотели перезаключить договор на мобильную связь и стали жертвами аферистов, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Троим жителям Великих Лук позвонили мошенники и представились сотрудниками оператора сотовой связи. Злоумышленники уверили жертв в том, что у них заканчивается пользовательский договор на оказание услуг связи, а для продления нужно продиктовать код из сообщения. После этого они потеряли доступ к своим учетным записям на «Госуслугах».

Великолучанин, один из потерпевших, попытался восстановить доступ к своему аккаунту. Ему высветился номер техподдержки, на который он позвонил. В поддержке мужчине объяснили, что с ним свяжется сотрудник Центробанка. Однако великолучанину вновь позвонили мошенники: якобы сотрудница ЦБ сообщила ему, что на его имя пытаются оформить потребительский кредит на 1 000 000 рублей. Для предотвращения данного действия мужчине сказали обратиться в офис банка. Когда мужчина пришел в банк, ему поступил звонок от якобы сотрудника ЦБ, который настаивал на том, чтобы великолучанин сам получил кредит. После этого мужчина понял, что общается с мошенниками, прекратил разговор и обратился в полицию.