Медведев: Будущее нашей страны связано с Владимиром Путиным

16:03, 14 декабря 2023, ПАИ

Будущее России формируют все люди в стране. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на открытии работы партийной дискуссионной площадки. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Наше будущее формируют все абсолютно. Парни на фронте. Те, кто занимается добровольческими делами, помогает фронту. Те, кто в тылу укрепляет обороноспособность страны. Те, кто сегодня на новый уровень вывел военно-промышленный комплекс. Все, кто трудится. Врачи, учителя, Те, кто работает на заводах, в сельском хозяйстве. Каждый вносит свой вклад», – сказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что это касается и «Единой России».

«Недооценивать вклад власти было бы странно, поскольку зачастую власть совершает действия, которые имеют пролонгированный эффект. Здесь от «Единой России» многое зависит. Мы делаем всё, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной. Чтобы с нами считались», – подчеркнул председатель партии.

При этом, по словам Дмитрия Медведева, образ будущего России связан и с политическими событиями, важнейшее из них – это выборы президента РФ. «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина. Именно президент – это фигура, которая консолидирует нашу страну», – уверен он.

С Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Именно с ним связано будущее России. На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам – в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не давая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», – сказал он.

Кроме того, роль президента в развитии науки, технологий, спорта, культуры, поддержке регионов отметили все участники дискуссии.

Секретарь Мурманского реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис привёл в пример программу возрождения северных территорий «На Севере – жить», которую поддержал Владимир Путин. Она изменила качество жизни в регионе и остановила отток жителей. «Мы ставили себе задачу к 2030 году переломить баланс отъезжающих и приезжающих в регион. За девять месяцев 2023 года у нас на 800 человек больше тех, кто приехал. Мы открываем новую железную дорогу. Построен суперсовременный завод по сжижению газа. Мы приступили к практической работе по газификации Мурманской области – то, о чем мы мечтали. Специально сделали акцент на молодёжи – образование, жилье, профориентацию. Всё в наших руках, если мы верим и отдаем себя делу», – рассказал Андрей Чибис.

В свою очередь председатель совета молодых учёных при президенте Никита Марченков рассказал о том, как повлияли решения главы государства на развитие науки.

«В нашей стране появилась стратегия научно-технологического развития, которая одобрена президентом. Инфраструктура, научно-образовательные центры, программа мегагрантов, которая сделала нашу страну одним из самых привлекательных мест на земле для ученых. По инициативе «Единой России» запущена программа «Менделеевская карта», которая дает льготы и скидки. Доля молодых ученых увеличилась с 25 до 44 %. Наши школьники побеждают на олимпиадах. Развитие российской науки остановить невозможно. Это залог технологической независимости и национальной безопасности страны», – уверен он.

Иностранные участники площадки отметили, что видят в России единственную страну, которая может сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

«Враг, с которым вы боретесь в Донбассе, – это враг, с которым мы, французские патриоты, тоже боремся во Франции. Это один и тот же враг. Он ненавидит суверенитет, семьи, традиции, духовность. Россия – это будущее европейской цивилизации. Я езжу в Донбасс, чтобы помогать людям. Там я увидел солидарность между людьми, мужество и стойкость, веру народа в свою армию. Сегодня могу передать вам слова других французов, которые, как и я, вас поддерживают», – сказал вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

О роли России в становлении нового мирового порядка говорила и блогер Камара Линз из Африки. «В России я нашла себя, построила карьеру. Горжусь, что могу назвать себя частью России и Русского мира. Чем отличается Россия от западных стран? Европа все время забирала, а Россия – отдавала. И по сей день Россия дает возможности развиваться и быть равноправным. У России особая миссия. Она уже спасла человеческую цивилизацию от мирового зла. Мир больше никогда не будет однополярным. На своем примере я буду делать все, чтобы помочь Владимиру Путину и России восстановить справедливость», – сказала Камара Линз.

Международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин подчеркнул, что сегодня всем нужно сохранять единство. «Считаю, что только Владимир Путин может объединить всех нас и вести страну к нашей общей победе», – сказал он.

Спортсмен также обратился к коллегам с призывом поддерживать Россию и не отказываться от её флага на международных площадках. «Мне предлагали выступать под флагом ФИДЕ. Я отказался. Призываю всех спортсменов не поддаваться и выступать только под флагом России, где это возможно», – сказал Сергей Карякин.

Как отметил Дмитрий Медведев, карьера любого человека в какой-то момент может начать противоречить интересам страны. Но сильные люди всегда выбирают страну. «Любая карьера завершится. А наша страна, наша Великая Россия останется. Будем её достойны», – сказал председатель партии и подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы Россия была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни.

«Мы обязаны отстоять нашу тысячелетнюю Родину – не дать пустить под откос труды поколений людей», – заключил Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» в преддверии XXI Съезда провела дискуссионные площадки. Первая – «Горжусь Россией» – состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Вторая – «Верю в Россию» – прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. На ней обсуждали уверенность в стране, в экономике, достижениях, традициях, ценностях. Заключительная дискуссионная площадка – «Будущее России» – состоялась в Москве.

Итоги всех трёх площадок озвучат на XXI Съезде партии, который пройдёт 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. На нём также обозначат позицию партии по кампании президента и проведут ротацию руководящих органов «Единой России».