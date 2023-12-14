Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило

19:02, 14 декабря 2023, ПАИ

Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 декабря.

«Меня ничего не выводит, я сейчас примерно в таком состоянии. Не надо разделять понятия творческий человек и нетворческий, потому что это всё равно примерно то же самое: деятельность, которая тебе надоедает, в которой ты ищешь какие-то новые ответы на старые вопросы, что всё время примерно одинаково и циклично повторяется и ты думаешь: «зачем это?» – отметил он.

Со временем это ощущение проходит и надо понимать, что иногда так будет, иногда нет, подчеркнул Алексей Шамутило.

В первую очередь надо искать для себя варианты отдыха, что расслабляет, наполняет, возвращает ресурс, заметил стендап-комик.