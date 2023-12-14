Более 20 сотрудников МЧС по Псковской области приняли участие в донорской акции

16:46, 14 декабря 2023, ПАИ

Более 20 сотрудников МЧС России по Псковской области приняли участие в акции по донации крови. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Добровольная сдача донорской крови прошла на Псковской областной станции переливания крови. Перед этим сотрудники прошли все необходимые процедуры – измерение давления, экспресс-тест и медицинский осмотр.

Кроме того, среди сотрудников Псковского ведомства МЧС есть те, кто имеет звание «Почётный донор». Участие в донорских акциях стало доброй традицией среди работников, отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее победительницы конкурса «Мисс и миссис Псков – 2023 приняли участие в донорской акции «Красота спасёт мир».