Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок

11:03, 15 декабря 2023, ПАИ

Около 200 новогодних игрушек сделали учащиеся школ и детских садов Опочецкого района для украшения городских ёлок. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»



Фото: районная газета «Красный маяк»











Отмечается, что в рамках конкурса на лучшую ёлочную игрушку был побит рекорд по количеству украшений, изготовленных для праздника.

Дети своими руками сделали различные ёлочные шары и домики, снеговиков и подсвечники, колокольчики и хлопушки, а также символ наступающего года – дракона. В создании игрушек помимо прочих материалов использовались одноразовые столовые приборы, бумажные салфетки, старые компакт-диски.

Игрушки, устойчивые к погодным явлениям, станут аксессуарами городских новогодних ёлок. Все остальные украшения разместят на ёлке в районном Доме культуры, отметила глава администрации городского поселения Елена Николаева.