Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок

Около 200 новогодних игрушек сделали учащиеся школ и детских садов Опочецкого района для украшения городских ёлок. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
    Фото: районная газета «Красный маяк»

Отмечается, что в рамках конкурса на лучшую ёлочную игрушку был побит рекорд по количеству украшений, изготовленных для праздника.

Дети своими руками сделали различные ёлочные шары и домики, снеговиков и подсвечники, колокольчики и хлопушки, а также символ наступающего года – дракона. В создании игрушек помимо прочих материалов использовались одноразовые столовые приборы, бумажные салфетки, старые компакт-диски.

Игрушки, устойчивые к погодным явлениям, станут аксессуарами городских новогодних ёлок. Все остальные украшения разместят на ёлке в районном Доме культуры, отметила глава администрации городского поселения Елена Николаева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

Большинство псковичей выбирают себе в дом искусственную елку
15 декабря 2023

Накануне Нового года Сбер повышает ставки по вкладам
15 декабря 2023

Круглый стол по проблеме буллинга в школах проходит в медиацентре ПАИ
15 декабря 2023

Наталья Исакова: Участники форума ТОС в Пскове обменялись практиками с коллегами со всей России
15 декабря 2023

В Пскове умерла заслуженный учитель России Людмила Адер
15 декабря 2023

Настольные игры представила Псковская областная больница на стенде региона на выставке «Россия»
15 декабря 2023

В Псковском перинатальном центре от отцов снова требуют тест на COVID-19 для присутствия на родах
15 декабря 2023

Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...