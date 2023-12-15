Около 200 новогодних игрушек создали опочане для украшения городских ёлок
Около 200 новогодних игрушек сделали учащиеся школ и детских садов Опочецкого района для украшения городских ёлок. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
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Фото: районная газета «Красный маяк»
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Фото: районная газета «Красный маяк»
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Фото: районная газета «Красный маяк»
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Фото: районная газета «Красный маяк»
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Фото: районная газета «Красный маяк»
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Фото: районная газета «Красный маяк»
Отмечается, что в рамках конкурса на лучшую ёлочную игрушку был побит рекорд по количеству украшений, изготовленных для праздника.
Дети своими руками сделали различные ёлочные шары и домики, снеговиков и подсвечники, колокольчики и хлопушки, а также символ наступающего года – дракона. В создании игрушек помимо прочих материалов использовались одноразовые столовые приборы, бумажные салфетки, старые компакт-диски.
Игрушки, устойчивые к погодным явлениям, станут аксессуарами городских новогодних ёлок. Все остальные украшения разместят на ёлке в районном Доме культуры, отметила глава администрации городского поселения Елена Николаева.
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