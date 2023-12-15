Определены адреса ёлочных базаров в Великих Луках

13:33, 15 декабря 2023, ПАИ

Адреса сезонных ярмарок, на которых будут торговать хвойными деревьями, определили в Великих Луках. Как сообщили ПАИ в районной администрации, ёлочные базары начнут свою работу 20 декабря.

Купить ели можно будет до 31 декабря по следующим адресам:

– у дома № 9 на улице Ботвина;

– на пересечении улиц Вокзальной и Гражданской;

– напротив дома № 19 на улице Дружбы;

– у дома № 3 на улице Дьяконова;

– у дома № 28 на улице Зверева;

– у дома № 128 на Октябрьском проспекте;

– на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого;

– на пересечении улицы Полиграфистов и Октябрьского проспекта;

– у дома № 67 на улице Ставского.

Предприниматели, которые хотят торговать деревьями хвойных пород, могут обратиться в отдел потребительского рынка по адресу: площадь Ленина, 1, кабинет № 108а. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (81153) 3-84-32.