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Общество

Строительство газопроводов для догазификации началось в деревне Переслегино Великолукского района

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 5,5 километра началось в деревне Переслегино Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Для обеспечения надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка двух пунктов редуцирования газа.

Новые распределительные сети позволят газифицировать 81 домовладение населённого пункта.

«С жителями Переслегино заключено 56 договоров на догазификацию. Мы продолжаем приём заявок и заключение комплексных договоров, в рамках которых также выполняем строительство сетей в границах земельного участка. Заключение такого договора позволяет сократить сроки подключения домовладений», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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