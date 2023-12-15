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Псковский косметолог: Следующая эра косметики – кремы с микроорганизмами

Следующая эра косметики – кремы с микроорганизмами, подчеркнула врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковский косметолог: Следующая эра косметики – кремы с микроорганизмами. Фото: ПАИ

«Сейчас появилось новое понятие – микробиота кожи – сообщества микроорганизмов и их взаимодействие с нашим организмом. Ученые выяснили, что этих микроорганизмов на нашей коже гораздо больше, чем предполагалось раньше. Причём нет одинаковой микробиоты – это как отпечаток пальца, но только микробиота с течением времени меняется», - пояснила Регина Корнилова.

По её словам, часть этих микроорганизмов играет роль даже в возникновении акне. «А дело всё снова в питании – в излишнем потреблении сахара. И вот сейчас ведутся исследования, как можно влиять на эти микроорганизмы. В частности, на конференции в Санкт-Петербурге профессора отметили, что следующая эра кремов – появление косметики с микроорганизмами», - отметила врач.

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