Псковский косметолог: Следующая эра косметики – кремы с микроорганизмами

16:45, 15 декабря 2023, ПАИ

Следующая эра косметики – кремы с микроорганизмами, подчеркнула врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас появилось новое понятие – микробиота кожи – сообщества микроорганизмов и их взаимодействие с нашим организмом. Ученые выяснили, что этих микроорганизмов на нашей коже гораздо больше, чем предполагалось раньше. Причём нет одинаковой микробиоты – это как отпечаток пальца, но только микробиота с течением времени меняется», - пояснила Регина Корнилова.

По её словам, часть этих микроорганизмов играет роль даже в возникновении акне. «А дело всё снова в питании – в излишнем потреблении сахара. И вот сейчас ведутся исследования, как можно влиять на эти микроорганизмы. В частности, на конференции в Санкт-Петербурге профессора отметили, что следующая эра кремов – появление косметики с микроорганизмами», - отметила врач.