Как привести лицо в порядок перед Новым годом, посоветовала псковский косметолог

17:40, 15 декабря 2023, ПАИ

Как привести лицо в порядок перед Новым годом, посоветовала врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«За пару недель можно сделать уколы ботокса, лёгкий пилинг, перед самым праздником это может быть только лёгкий массаж, увлажняющие маски, ничего слишком серьёзного, никаких повреждающих верхние слои кожи процедур, потому что организм может отреагировать очень по-разному», - пояснила Регина Корнилова.

Кроме того, в зимний домашний уход обладательницам жирной кожи стоит добавить увлажняющие маски, например с гиалуроновой кислотой, обладательницы сухой кожи могут обратить внимание на питательные кремы и косметику с эфирными маслами, рекомендовала косметолог.