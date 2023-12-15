Светофор для привлечения внимания к «зебре» появился в порховской деревне Полоное

16:20, 15 декабря 2023, ПАИ

Светофор для привлечения внимания к «зебре» появился в порховской деревне Полоное по иску прокуратуры муниципалитета. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Псковской области.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что на пешеходном переходе у местной школы отсутствует односекционный желтый светофор, который нужен для привлечения внимания водителей к нерегулируемым «зебрам».

В связи с этим прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Полонская волость» организовать проведение работ по установке светофора. В результате требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено.