Светофор для привлечения внимания к «зебре» появился в порховской деревне Полоное
Светофор для привлечения внимания к «зебре» появился в порховской деревне Полоное по иску прокуратуры муниципалитета. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Псковской области.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что на пешеходном переходе у местной школы отсутствует односекционный желтый светофор, который нужен для привлечения внимания водителей к нерегулируемым «зебрам».
В связи с этим прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Полонская волость» организовать проведение работ по установке светофора. В результате требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено.
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