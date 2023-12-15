Инвалидную коляску с электроприводом передала псковской семье депутат городской Думы

16:52, 15 декабря 2023, ПАИ

Инвалидную коляску с электроприводом передала псковской семье депутат городской Думы Юлия Пожидаева, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

В округе №9 - на улице Кузбасской Дивизии, дом №28 - проживает псковичка, мать дочерей-инвалидов с диагнозом ДЦП (инвалиды первой группы). Одной из дочерей сегодня вручили средство для передвижения.



Всего в Псков поступило шесть колясок в рамках благотворительной акции из Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». Как отметил руководитель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов, еще пять колясок в ближайшее время будут переданы людям с ограниченными возможностями в передвижении.