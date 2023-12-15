Инвалидную коляску с электроприводом передала псковской семье депутат городской Думы
Инвалидную коляску с электроприводом передала псковской семье депутат городской Думы Юлия Пожидаева, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
В округе №9 - на улице Кузбасской Дивизии, дом №28 - проживает псковичка, мать дочерей-инвалидов с диагнозом ДЦП (инвалиды первой группы). Одной из дочерей сегодня вручили средство для передвижения.
Всего в Псков поступило шесть колясок в рамках благотворительной акции из Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». Как отметил руководитель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов, еще пять колясок в ближайшее время будут переданы людям с ограниченными возможностями в передвижении.
Посол гостеприимства Псковской области представила регион на проекте «Мастера гостеприимства»
ПсковГУ вошёл в состав Консорциума по созданию национальной сети технологических центров